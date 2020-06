Timur Bekmambetov realizzerà cinque film in stile Unfriended per la Universal Pictures

News





10/06/2020 |

Timur Bekmambetov ha trovato l'accordo con la Universal Pictures per la realizzazione di cinque pellicole in stile Unfriended. Il regista utilizzerà la tecnologia Screenlife ovvero una forma di racconto della pellicola tramite l'utilizzo di smartphone e schermi del computer come abbiamo già potuto vedere grazie pellicola sopra citata.



Bekmambetov, durante il periodo di quarantena, ha iniziato a lavorare ai vari progetti comunicando a distanza con gli attori che prenderanno parte ai film.



In un'intervista rilasciata a Deadline lo stesso regista ha spiegato: "Durante questo periodo così pazzo abbiamo avuto modo di vivere nella modalità Screenlife ed è un modo positivo di realizzare film mentre le persone sono a casa, al sicuro. Noi siamo tutti in città diverse e possiamo cosi registrare senza incontrarci. Questa è la natura del linguaggio Screenlife".



Unfriended uscì nelle sale nel 2019 e fu prodotto dallo stesso Bekmambetov.



Questa la sua sinossi:

Quando un ventenne scopre una cache di file nascosti sul suo computer, lui ed i suoi amici vengono inconsapevolmente gettati negli abissi del dark web. Scopriranno presto che ogni loro mossa è stata osservata, e faranno di tutto per proteggere il dark web