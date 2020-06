Artemis Fowl: Kenneth Branagh parla del film

News





Il prossimo 12 giugno sarà il giorno del debutto di Artemis Fowl, la pellicola che verrà rilasciata sulla piattaforma streaming Disney+.

Il film nasce mettendo al centro della scena il personaggio della collana di romanzi fantasy nata grazie alla penna dello scrittore irlanedese Eoin Colfer. Michael Goldenberg, Adam Kline e Conor McPherson sono gli sceneggiatori che hanno lavorato al progetto.



Protagonista del film è Ferdia Shaw, diretto dal regista Kenneth Branagh. Nel cast troviamo anche Josh Gad, Judi Dench, Nonso Anozie e Hong Chau.



Il regista ha parlato delle differenze con il romanzo: "Sapete che sono otto libri e diventano sempre più insoliti. Eoin Colfer ha un'immaginazione incredibile. Ci sono alcuni eventi e colpi di scena che sono fuori dagli schemi. Il primo libro ha una relativa semplicità ed Eoin lo chiama "Diehard" con le fate. E' un film d'assedio e tutta quell'azione che abbiamo trovato al suo interno sarà la spina dorsale, basterebbe prendere poi una minima parte dal secondo libro, Artemis Fowl in the Arctic Incident, ovvero il rapimento di suo padre per avere anche la parte emotiva. Questo allora potrebbe permettere al pubblico di connettersi emotivamente ad Artemis".



Branagh ha parlato anche di un possibile sequel: "Il pubblico decide ma qui abbiamo enormi potenzialità, c'è tanto materiale. Se il pubblico lo vorrà noi torneremo".



Sinossi di Artemis Fowl:

Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl è protagonista di un’avventura fantastica e avvincente mentre tenta di ritrovare il padre misteriosamente scomparso. Con l’aiuto della sua fedele guardia del corpo Leale, Artemis parte per ritrovarlo e così facendo scopre l’esistenza di un’antica civiltà nascosta: il mondo incredibilmente avanzato delle fate. Ipotizzando che la scomparsa di suo padre sia collegata in qualche modo a questo mondo segreto, lo scaltro Artemis escogita un piano pericoloso che lo coinvolgerà in un duello di astuzia contro le potentissime fate.