Evil Dead Now: Lee Cronin parla del film

News





10/06/2020

Pochi giorni fa, a sorpresa, Bruce Campbell ha annunciato il ritorno del franchise La Casa che si arricchirà di un nuovo film dal titolo Evil Dead Now. Il progetto, che vede coinvolto lo stesso Campbell, sarà diretto da Lee Cronin che, tramite il suo account Twitter, ha voluto confermare la sua partecipazione al progetto: "Credo di poter vuotare il sacco. Sono stato molto toccato dalle vostre parole e dai vostri auguri. Vi ringrazio! Sono onorato di collaborare con i leggendari Sam Raimi, Rob Tapert e Bruce Campbell su un nuovo capitolo dell’universo di La Casa".



Ovviamente all'interno di questo progetto ritroveremo anche Sam Raimi, il papà della pellicola originale che torna quindi come produttore.



Nell'intervista in cui ha annunciato la nascita del progetto Evil Dead Now, Bruce Campbell ha spiegato che non reciterà nel film, quindi c'è molta curiosità nel capire come verrà strutturata la nuova storia.