Covid-19: Moses on the Plain di Diao Yinan è il primo film cinese ad aver terminato le riprese

10/06/2020 |

Moses on the Plain, film prodotto dal regista Diao Yinan, è tra i primi titoli cinesi ad aver completato le riprese da quando è iniziata la pandemia causata dal Covid-19. All'interno del film recitano come protagonisti Zhou Dongyu e Liu Haoran.



Il regista Diao Yinan ha diretto nel corso della sua carriera quattro film: Zhifu, Ye Che, Fuochi d'artificio in pieno giorno, con quest'ultimo che è stato anche premiato con l'Orso d'oro come Miglior Film al Festival Internazionale di Berlino del 2014, e Il lago delle oche selvatiche.



Moses on the Plain è stato costretto a fermarsi lo scorso 26 gennaio a causa della pandemia ed ha incontrato tante difficoltà quando a marzo la crew ha provato a riprendere le riprese.