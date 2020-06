Pierce Brosnan sarà il protagonista del film Youth

News





10/06/2020 |

Pierce Brosnan è stato scritturato per recitare come protagonista all'interno di Youth, pellicola che segna il debutto dietro la macchina da presa di Brett Marty. Il film sarà l'adattamento cinematografico del corto cinematografico scritto e diretto dallo stesso Marty.



Marty, Josh Izenberg ed Amelia Whitcomb hanno scritto la sceneggiatura del film che sarà prodotto da Jib Polhemus, Paul Schiff e Martin Brennan.



La pellicola è ambientata in un futuro non molto lontano dove "Renewal" è diventato il prodotto più ambito e più costoso al mondo: stiamo parlando di una procedura che permette al corpo di un essere umano di ringiovanire. In questo contesto troviamo Joel, un 70enne, ingegnere, prossimo alla pensione dopo una lunga carriera, che riceve dalla sua azienda, desiderosa di non perderlo, l'offerta, valevole anche per la moglie Alice, di far "ringiovanire" i loro corpi. Ma se l'operazione trasforma Alice in una ventenne, per Joel invece si trasformerà in qualcosa di tragico, con il suo corpo che inizia ad invecchiare ancora di più. Con la sua vita prossima alla fine e con un matrimonio ormai scoppiato, Joel proverà a rivelare al mondo intero le origini oscure di questa tecnologia.



I produttori esecutivi sono Laura Bickford ed Hannah Leade mentre Joshua Izenberg è co-produttore.