On The Fringe: Penelope Cruz e Luis Tosar saranno protagonisti del thriller movie

10/06/2020 |

Penelope Cruz e Luis Tosar sono stati scritturati per recitare come protagonisti all'interno del thriller movie On the Fringe. Il film segnerà il debutto in regia dell'attore argentino Juan Diego Botto.



La storia della pellicola si svolge in 24 ore: sullo sfondo troviamo una donna (Cruz) che ha un giorno di tempo per evitare di essere sfrattata dal suo immobile da parte di una banca, pronta ad impossessarsi della sua casa. Tosar sarà invece un avvocato ed attivista.



La Cruz sarà anche la produttrice con Alvaro Longoria della Morena Films. I co-produttori sono RTVE e la Head Gear Films. Compton Ross e Phil Hunt sono invece i produttori esecutivi.



Juan Diego Botto ha scritto anche la sceneggiatura.