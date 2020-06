Jessica M. Thompson dirigerà l'horror-thriller The Bride

News





11/06/2020

Jessica M. Thompson, la regista di The Light of the Moon, è stata ingaggiata per dirigere l'horror-thriller The Bride per conto della Screen Gems. La stessa regista ha revisionato anche lo script realizzato da Blair Butler. La produzione della pellicola è affidata ad Emile Gladstone che ha prodotto un altro horror movie di successo La Llorona - Le lacrime del male.



La trama racconta di una giovane donna che non vede l'ora di partire in viaggio di nozze, ignara però degli orrori a cui andrà incontro. Altri dettagli non sono stati rilasciati.



Per la Thompson si tratta del secondo film da regista. Non sono state forniti aggiornamenti riguardanti il cast.