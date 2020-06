Out of Death: Jaime King reciterà accanto a Bruce Willis

News





11/06/2020 |

Jamie King, attrice che abbiamo visto nel franchise Escape Plan, è entrata a far parte del cast di Out of Death. Il thriller movie sarà diretto da Mike Burns e vedrà recitare al suo interno anche Bruce Willis.



La King interpreterà una donna che, durante un'escursione, assisterà ad un omicidio compiuto da quattro uomini. Nel tentativo di mettere in salvo la sua vita, durante la sua fuga nel bosco, incontrerà un ranger forestale in pensione, interpretato da Willis, che proverà ad aiutarla.



La produzione è affidata a Randall Emmett e George Furla della Emmett/Furla Films. La sceneggiatura di Out of Death è stata scritta Bill Lawrence.