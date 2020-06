Kenneth Branagh potrebbe realizzare un film animato basato sui racconti di William Shakespeare

News





11/06/2020 |

Quando si parla di Kenneth Branagh non si può non parlare di William Shakespeare. Nel corso della sua carriera, infatti, il regista ha spesso realizzato pellicole basate sui racconti del famoso drammaturgo e poeta inglese: da Enrico V ad Hamlet passando per Molto rumore per nulla.



Ma l'avventura nel mondo di Shakespeare, da parte di Branagh, potrebbe non essere terminata qui. Il regista vorrebbe realizzare un lungometraggio animato, così come da lui stesso raccontato nel corso di un'intervista a Collider: "Da tempo penso alla possibilità di realizzare un qualcosa di animato basato su Shakespeare, ma non deve essere un desiderio, devo sentire il bisogno assoluto di farlo. Solo così potrò essere sicuro di realizzarlo. E il progetto in questione è Re Lear. Vediamo se riuscirò a realizzarlo".



Nel frattempo Branagh ha lavorato con la Disney per la realizzazione di Artemis Fowl e ha realizzato Assassinio sul Nilo, film basato sul giallo di Agatha Christie. L'ultimo progetto legato invece a Shakespeare è stato invece Casa Shakespeare.