Dakota Johnson reciterà nella serie tv Rodeo Queens

11/06/2020 |

Ritorno alla tv per Dakota Johnson che ha scelto di lavorare nel progetto Rodeo Queens, serie tv che verrà sviluppata da Amazon Studios. Il progetto è in lavorazione grazie alla regia di Carrie Brownstein. La storia racconta di un gruppo di ragazze, professioniste del rodeo, che proveranno a conquistare la corona di Regina del Rodeo.



La serie è stata creata da Christy Hall con la Johnson che sarà la produttrice esecutiva attraverso la sua TeaTime Pictures insieme aRo Donnelly ed Elisa Ellis.



La Johnson, protagonista assoluta del franchise di successo Cinquanta Sfumature, ha recitato ultimamente nel film L'assistente della star, disponibile on demand dal prossimo 26 giugno, e recentemente il suo nome è stato accostato a Don't Worry, Darling.