Doug Wick parla del secondo capitolo de il Gladiatore

11/06/2020 |

Da diverse settimane si parla della possibilità di vedere presto in lavorazione il secondo capitolo de Il Gladiatore, il film di Ridley Scott uscito nel 2000. A confermare la possibilità di una sua realizzazione ci ha pensato Doug Wick, produttore della pellicola originale: "Ridley Scott amerebbe fare il sequel, ma bisogna avere una storia scritta nero su bianco. Nessuno, tra le persone che ci ha lavorato, vorrebbe sfruttare la situazione per fare un qualcosa di poco brillante - ha spiegato a Comicbook -. Bisogna trovare un'idea e poi lavorare sulla sceneggiatura. Ridley ci sta lavorando ma la base di partenza deve essere valida".



Wick ha proseguito: "In film come questi bisogna sempre prendere un qualcosa al quale la gente è attaccata ma allo stesso tempo renderlo fresca nella nuova incarnazione. E' impegnativo. E poi c'è la storia del protagonista che sappiamo essere morto".



Continuano a circolare dunque le voci su un possibile sequel della pellicola, anche se conferme ufficiali non sono ancora arrivati.



Il film originale ha visto protagonista Russell Crowe nei panni di Maximus, generale dell'Impero Romano che si ritroverà schiavo e successivamente gladiatore. Nell'opera prima hanno recitato al suo interno anche Joaquin Phoenix e Connie Nielsen.