Ol Parker dirigerà l'adattamento cinematografico di This Is Chance!

11/06/2020 |

Ol Parker ha firmato per dirigere l'adattamento cinematografico di This Is Chance!: The Shaking of an All-American City, A Voice That Held It Together dello scrittore Jon Mooallem. La Concordia Studio ha acquisito i diritti del libro e si occuperà di svilupparlo e produrlo. A Parker, invece, oltre alla regia è stata affidata anche la sceneggiatura. Il regista ha diretto Mamma Mia! Here We Go Again, Now Is Good e Imagine Me & You.



La storia, tratta da eventi realmente accaduti, prende piede nel 1964 ad Anchorage in Alaska, una moderna cittadina che sogna di diventare una metropoli e che invece si troverà a fare i conti con un potente terremoto dalla magnitudo di 9.2. L'evento sismico mise letteralmente in ginocchio la città ed in mezzo a questa catastrofe troviamo Genie Chance, giornalista americana, reporter di un'emittente radiofonica dell'Alaska, che ricoprì un ruolo fondamentale nell'aiutare la popolazione.



Jonathan King, co-fondatore della Concordia Studio, sarà il produttore mentre Mooallem sarà il produttore esecutivo.



Non è stato annunciato il cast.