Godzilla vs Kong: le musiche sono state affidate a Junkie XL

News





11/06/2020 |

Mentre continuano a rincorrersi le voci riguardanti Godzilla vs Kong, ecco arrivare una notizia ufficiale. Le musiche di questo monster movie saranno affidate a Junkie XL, il musicista e compositore olandese. Sarà dunque l'artista, che ha "prestato" la sua musica a pellicole di successo quali Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, L'Uomo d'Acciaio e Mad Max: Fury Road solo per citarne alcune, ad accompagnare il crossover.



Adam Wingard è il regista della pellicola, quarto monster movie della Legendary dopo Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla: King of the Monsters. Reciteranno all'interno del film Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.



Eric Pearson e Max Borenstein hanno scritto la sceneggiatura.



L'uscita del film è attualmente prevista per il prossimo novembre. Nelle prossime settimane dovrebbe debuttare il trailer del film



Sinossi di Godzilla vs Kong:

In un nuovo mondo dove uomini e mostri coesistono, Monarch deve condurre tutti sulla strada giusta, verso un futuro prosperoso, insieme ai Titani e tenendo l'umanità sotto controllo. Tuttavia fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani con l'obiettivo di far scoppiare una guerra, minacciato l'intera vita del pianeta. Nel frattempo, a Skull Island, una strana attività sismica attira l'attenzione di Godzilla e Kong.