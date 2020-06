Saga Divergent: l'ultimo capitolo verrà mai realizzato?

News





11/06/2020 |

Era il 2014 quando al cinema debuttò Divergent, il film tratto dalla serie di romanzi scritti da Veronica Roth. La pellicola fu la prima di una trilogia comprendente anche Insurgent ed Allegiant, pellicole che incassarono rispettivamente 288, 297 e 179 milioni di dollari. Risultati soddisfacenti ma non troppo da permettere al quarto capitolo, Ascendant, di vedere la luce, con la produzione che decise inizialmente di trasformare il film in una serie tv, progetto però mai realizzato.



A distanza di quattro anni, dunque, da Allegiant la domanda è: ci sarà o meno il quarto film? La risposta, data dal produttore Doug Wick, non è positiva anche se non chiude definitivamente le porte al tutto: "È sicuramente in sospeso. Non ci sono notizie imminenti". Sospeso non vuol dire cancellato, dunque qualche speranza di vederlo in lavorazione c'è ancora anche se non si possono prevedere le tempistiche.



Divergent, Insurgent e Allegiant sono stati diretti rispettivamente da Neil Burger, il primo, e Robert Schwentke gli altri due.