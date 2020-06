Run Rabbit Run: Elisabeth Moss sarà la protagonista del film

News





12/06/2020 |

Elisabeth Moss, attrice che abbiamo visto nell'horror movie di successo L'Uomo Invisibile, recentemente rilasciato dalla Universal Pictures, è stata scritturata per un'altra pellicola dal titolo Run Rabbit Run. Il film sarà diretto da Dana Reid, alla sua prima opera per il cinema dopo aver lavorato a diverse serie tv tra le quali anche The Handmaid's Tale.



La Moss interpreterà una dottoressa, specialista della fertilità, che crede nella vita e nella morte. Quando inizierà a notare uno strano comportamento da parte della sua giovane figlia, dovrà sfidare i propri valori ed affrontare alcuni spettri della sua esistenza. Altri dettagli sulla trama non sono stati svelati.



La sceneggiatura è stata realizzata da Hannah Kent che ha scritto la storia da un'idea originale sviluppata insieme alla Carver Films. Anna McLeish e Sarah Shaw della Carver Films sono i produttori mentre la XYZ Films è il produttore esecutivo. Tra i produttori troviamo anche la Moss e Lindsey McManus.



Al momento il cast del film vede al suo interno solo la Moss.