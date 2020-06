Kaitlyn Dever reciterà nell'adattamento cinematografico di Dear Evan Hansen

News





12/06/2020 |

La Universal Pictures ha deciso di trasformare in un film l'opera di Broadway Dear Evan Hansen ed ha già avviato il progetto inserendo nel cast Kaitlyn Dever. L'attrice è attualmente in trattative con la produzione.



Stando a quanto riportano alcune indiscrezioni, Ben Platt potrebbe essere il protagonista del film riprendendo dunque il ruolo di Evan Hansen già portato sul palcoscenico di Broadway. La Universal non ha comunque confermato il tutto.



Stephen Chbosky, papà di Wonder e di Noi Siamo Infinito, sarà il regista e lavorerà sulla sceneggiatura scritta da Steve Levenson, quest'ultimo già si era occupato del musical.



Marc Platt ed Adam Siegel saranno i produttori del film.



La storia racconta di Hansen, un liceale che soffre di ansia sociale, che viene coinvolto in una storia incredibile quando la famiglia di un suo compagno di classe, morto suicida, scambia una delle sue lettere per il biglietto d'addio del figlio. La Dever interpreterà la sorella del compagno di classe di Hansen.