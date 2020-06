Greyhound: il film sarà disponibile dal 10 luglio su Apple TV

News





12/06/2020 |

Diverse settimane fa vi avevamo svelato la decisione della Sony Pictures di rilasciare su Apple TV Plus il film Greyhound, opera che vede recitare nei panni del protagonista Tom Hanks. Oggi, invece, abbiamo la data: la pellicola arriverà in streaming dal prossimo 10 luglio. La pellicola sarebbe dovuta uscire oggi, 12 giugno, nelle sale cinematografiche ma, a causa dell'emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19, il tutto è stato bloccato, obbligando la Sony a rivedere i piani.



Il film, basato sul romanzo The Good Shepherd di C.S. Forester, è diretto da Aaron Schneider ed ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Hanks. Greyhound è prodotto da Gary Goetzman della Playtone e da Hanks mentre Aaron Ryder della FilmNation Entertainment, Steven Shareshian della Playtone e David Coatsworth sono i produttori esecutivi.



La storia, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta di Ernest Krause, capitano di un cacciatorpediniere della marina americana - chiamato Greyhound - che dovrà fare i conti con la guerra, i nemici e i dubbi che lo affliggono.