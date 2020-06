Starfox debutterà mai nell'universo cinematografico della Marvel?

News





Nonostante i tanti eroi e villain inseriti nel vasto universo cinematografico creato nel corso dell'ultimo decennio, la Marvel sembra essere sempre alla ricerca di personaggi nuovi da inserire. Tanti sono i nomi che circolano, alcuni confermati ed altri no, e l'ultimo nella lista è quello di Starfox, Creato da Mike Friedrich e da Jim Starlin, Starfox, conosciuto anche con il nome di Eros, altro non è che il fratello di Thanos, il terrificante villain che abbiamo già visto negli ultimi capitoli della saga di The Avengers.



Secondo MCU Cosmic la compagnia starebbe pensando di inserire Starfox nel suo universo cinematografico, considerando che lo stesso nei fumetti ha fatto parte sia dei Vendicatori che degli Eterni. Già in passato la Marvel aveva pensato di cambiare in corsa il progetto dedicato al film Gli Eterni ma ad oggi Starfox non figura tra i personaggi che vedremo nel cinecomic di Chloé Zhao che uscirà nel 2021.



Che la Marvel dunque abbia progetti più grandi per il fratello buono di Thanos? La speranza degli appassionati dell'universo Marvel è proprio questa!