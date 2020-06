Peggy Jo: Lily James sarà la protagonista del film del regista Phillip Noyce

News





13/06/2020 |

Phillip Boyce, regista di The Giver - Il Mondo di Jonas e di Salt, dirigerà Peggy Jo, pellicola basata su fatti realmente accaduti. Il film infatti racconterà la storia della texana Peggy Jo Tallas che nella sua vita rapina banche fingendosi uomo. Adattato per il grande schermo da Robert Knott, il film verrà girato in alcune località (non specificate) del Sud degli Stati Uniti.



E per questo suo film Joyce dirigerà l'attrice scelta per interpretare la protagonista, Lily James. La produzione non ha rilasciato altre informazioni sul cast.



Peggy Jo sarà prodotto da Simon Brooks tramite la sua Canyon Creek Films.



La James nel 2015 ha interpretato Cenerentola nel live action movie della Disney per poi recitare in PPZ: Pride and Prejudice and Zombies. Lo scorso anno ha lavorato alla pellicola Yesterday di Danny Boyle.