Replay: Olivia Munn produrrà e reciterà nel thriller movie

News





13/06/2020 |

Olivia Munn sarà la produttrice e la protagonista del nuovo sci-fi movie dal titolo Replay sviluppato dalla Dark Castle Entertainment. La pellicola sarà presentata ai possibili acquirenti al prossimo Cannes Film Market.



Il film, attualmente nella fase di pre-produzione, è scritto e diretto da Jimmy Loweree e vede la Munn interpretare la moglie di un uomo che viene prima rapito e poi ucciso. Con un arma con illegale e all'avanguardia, e con un piano disperato, la donna farà tutto quello che è in suo potere per cambiare il passato e salvare suo marito.



Oltre alla Munn produrranno Replay anche Ethan Erwin ed Hal Sadoff della Dark Castle Entertainment.



Olivia Munn ha recitato ultimamente nella serie tv The Rook.