The Beatles: Get Back: il documentario di Peter Jackson uscirà il prossimo anno

13/06/2020 |

Novità in arrivo per The Beatles: Get Back, il documentario realizzato da Peter Jackson. L'opera sarebbe dovuta uscire il prossimo 4 settembre ma la Disney ha preferito cambiare le carte in tavola, fissando l'uscita per agosto 2021.



Il documentario è una sorta di contronarrazione del film Let It Be del 1970 che andava ad indagare sui motivi che hanno portato alla rottura del gruppo. Il tutto ci riporta al 1969, anno in cui i Beatles stavano registrando Let It Be, mostrandoci filmati ed audio inediti.



Quello che emerge anche dall'opera di Jackson è una ricostruzione della vera atmosfera che respiravano i componenti del gruppo, tra battute, risate e scherzi. Inoltre è presente anche il dietro le quinte del famoso concentro dei Beatles sul tetto dell'edificio che ospitava gli uffici della Apple Corps al n° 3 di Savile Row avvenuto il 30 gennaio del 1969. Tutti gli appassionati della storia dei Beatles, dunque, dovranno aspettare ancora un anno (e qualche mese) per poter ammirare il documentario dedicato al famoso gruppo nato a Liverpool nel 1960.