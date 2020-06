L'Amore a Domicilio: online la clip Sono ai domiciliari

News





13/06/2020 |

La Adler Entertainment ha rilasciato una nuova clip di L'Amore a Domicilio, la commedia di Emiliano Corapi, già regista di Sulla Strada di Casa. La pellicola vede recitare nei panni dei protagonisti Miriam Leone e Simone Liberati. Il cast comprende anche Fabrizio Rongione, Anna Ferruzzo, Antonio Milo, Valeria Perri ed Eleonora Russo.



Il film è disponibile su Amazon Prime Video.



Sinossi di L'Amore a Domicilio:

Sentimentalmente pavido, Renato si è sempre tenuto lontano da relazioni che lo coinvolgessero davvero. Ma quando scopre che Anna, conosciuta per caso, è reclusa agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi andare ai sentimenti sempre temuti. In quella casa, dove è l’unico uomo, è convinto di poter controllare la situazione. In amore, però, non esistono vie sicure e ben presto la situazione si complica