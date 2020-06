The Matrix 4: il nuovo capitolo uscirà ad aprile 2022

News





14/06/2020 |

La Warner Bros. Pictures ha fissato la nuova data di uscita del quarto film dedicato a Matrix. Il nuovo, atteso capitolo, non arriverà più nei cinema a maggio 2021 ma ad aprile 2022. Uno slittamento dovuto alla pandemia Covid-19 che ha rallentato e di molto la fase di realizzazione del film. Il prossimo luglio, se i piani non dovessero cambiare, le riprese dovrebbero ripartire in Germania..



Il nuovo film sarà diretto da Lana Wachowski. Nell'episodio chiamato a riportare in vita il franchise troveremo ancora una volta Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett-Smith oltre alle new entry Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Toby Onwumere.



La Wachowski ha scritto la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell.



La trama non è stata ancora rivelata dalla produzione.