No Time To Die: rivelata la data di uscita del nuovo capitolo di James Bond

14/06/2020 |

La pagina ufficiale del franchise James Bond ha rilasciato le nuove date ufficiali riguardanti l'arrivo della pellicola No Time To Die nelle sale inglesi e americane. Nel Regno Unito il film debutterà il 12 novembre mentre negli States uscirà otto giorni dopo, ovvero il 20. Ricordiamo che No Time To Die sarebbe dovuto uscire nei cinema lo scorso 10 aprile ma il tutto è stato rinviato a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.



Il nuovo capitolo del franchise 007 è diretto da Cary Joji Fukunaga e vede protagonista ancora una volta Daniel Craig. Nel cast compaiono anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes e Rami Malek.



No Time To Die vedrà 007 in vacanza in Giamaica quando il suo ex collega della CIA e vecchio amico Felix Leiter chiederà il suo aiuto nel tentativo di ritrovare uno scienziato rapito. Dietro al rapimento ci sarebbe un misterioso criminale che possiede una pericolosissima e distruttiva nuova tecnologia.



Barbara Broccoli e Michael J. Wilson sono i produttori.



Sinossi di No Time To Die:

In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.