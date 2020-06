Moonfall: Patrick Wilson e Charlie Plummer reciteranno nel film

News





14/06/2020 |

Un altro attore è entrato a far parte del cast di Moonfall, la nuova pellicola di Roland Emmerich. La star in questione altro non è che Patrick Wilson, attore che abbiamo imparato a conoscere anche nella saga The Conjuring. Ma le novità circa il cast non finiscono qui perchè nel film reciterà anche Charlie Plummer.



Per questo suo nuovo film Emmerich lavorerà con i due protagonisti già annunciati: Josh Gad, che interpreterà uno scienziato, e Halle Berrry che indosserà i panni di un'astronauta. La storia di questo sci-fi movie, confermata dalla produzione, racconta di una forza particolarmente oscura che metterà in rotta di collisione la Terra e la luna, con quest'ultima uscita dalla propria orbita. Nel tentativo di salvare il mondo dalla catastrofe, verrà composto un improbabile team al quale sono affidate le sorti del pianeta.



Wilson interpreterà un ex astronauta della Nasa, caduto ormai in disgrazia, la cui ultima missione fornirà alcuni indizi sull'imminente catastrofe. Plummer reciterà invece nei panni del figlio di Wilson.



Emmerich, che nel 2019 ha diretto Midway, si è occupato anche della regia assieme ai suoi sceneggiatori Harald Kloser e Spenser Cohen.



La Lionsgate ha in programma di far uscire il film nel 2021, con le riprese fissate per il prossimo autunno a Montreal.