David Koepp parla di La Moglie di Frankenstein

15/06/2020 |

Il remake di La Moglie di Frankenstein vedrà mai la luce? La domanda è d'obbligo, considerando che la Universal Pictures aveva dato, diverso tempo fa, un'alta priorità alla pellicola che avrebbe dovuto popolare l'universo dedicato ai "mostri" del cinema. Lo studio aveva pianificato di far uscire il film dopo La Mummia, altro remake che ha visto protagonista Tom Cruise, ma il progetto, affidato al regista Bill Condon e ai produttori Alex Kurtzman e Chris Morgan, è improvvisamente naufragato.



Almeno fino ad oggi perché lo sceneggiatore David Koepp ha invece fornito a Collider interessanti novità: "Questa è una cosa che ho fatto durante la quarantena - ho riportato La Moglie di Frankenstein in un posto dove ho sempre voluto che fosse. Sono grato alla Universal per avermi dato un'altra opportunità dopo la delusione derivata dal Dark Universe. Quindi ora esiste una nuova versione che sembra sia stata apprezzata e credo ne stiano parlando con dei registi".



Koepp ha parlato anche del budget, spiegando che non parliamo di un film da 150 milioni di dollari ma neanche di una pellicola a basso costo: "Sarà una pellicola più ragionevole, una cosa fattibile con un'idea cool e il tutto ambientato nel presente".