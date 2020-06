Barbara Muschietti aggiorna su The Flash

News





15/06/2020 |

Il clima di incertezza lavorativa derivato dall'emergenza sanitaria Covid-19, come sappiamo ha colpito diversi progetti cinematografici obbligando gli studi a rivedere le proprie tabelle di marcia. E, a tal proposito, lo scorso aprile è stata annunciata la nuova data di uscita di The Flash, progetto della Warner Bros. Pictures dedicato al famoso eroe della DC Comics, destinato ad uscire non più a luglio 2022 ma a giugno dello stesso anno.



E se in queste settimane, però, non sono stati forniti più aggiornamenti circa il film che sarà diretto da Andy Muschietti, il regista che ha realizzato l'adattamento cinematografico di It, opera letteraria di Stephen King, nelle ultime ore Barbara Muschietti, sorella del regista, ha rilasciato alcune battute a riguardo. Tramite Instagram la produttrice, rispondendo ad un utente, ha affermato che molto presto arriveranno delle novità. La Muschietti non ha aggiunto altro, anche se a questo punto si attendono aggiornamenti interessanti.



La sceneggiatura di The Flash è stata scritta da Harry Lampert e Christina Hodson. Protagonista sarà Ezra Miller, che si calerà nella parte di Barry Allen, al momento unico attore confermato nel cast. In una recente intervista Muschietti aveva annunciato che il film prenderà spunto da Flashpoint ma che subirà anche alcune modifiche a riguardo