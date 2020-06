Strafumati: Judd Apatow parla di un possibile sequel

News





15/06/2020 |

Era il 2008 quando nelle sale arrivò Strafumati, una commedia divertentissima diretta da David Gordon Green e con protagonisti Seth Rogen, James Franco e Danny McBride. A distanza di dodici anni dalla sua uscita spesso si è parlato di un suo possibile sequel ma il progetto non è stato mai realizzato.



Ma nella vita mai dire mai, considerando anche le parole di Judd Apatow, scrittore e produttore che ha curato la storia della pellicola: "Ho combattuto duramente per tanti anni nel tentativo di realizzare un secondo capitolo. Ero uno suo grande sostenitore ma non siamo riusciti a realizzarlo. Ho un'idea entusiasmante per lui e merita di vedere la luce, ma non so se accadrà".



Apatow ha proseguito: "La legalizzazione della marijuana in California ha avuto tanto successo e abbiamo pensato che sarebbe stato positivo creare una storia divertente a riguardo".



Infine ha concluso: "Il mio telefono ancora non squilla però io voglio realizzare il film".



Strafumati incassò 101 milioni di dollari in tutto il mondo.