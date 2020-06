Feel the Beat: in rete il trailer italiano

News





15/06/2020 |

Netflix, tramite il suo canale ufficiale YouTube, ha rilasciato il trailer italiano di Feel the Beat, pellicola della regista Elissa Down al secondo film dopo The Honor List.



Scritta da Michael Armbruster e Shawn Ku, la pellicola vede recitare, nei panni della protagonista, Sofia Carson affiancata da Enrico Colantoni, Wolfgang Novogratz, Marissa Jaret Winokur e Dennis Andres.



Netflix rilascerà il film sulla sua piattaforma dal prossimo 19 giugno.



Sinossi di Feel the Beat:

Dopo aver rincorso inutilmente il successo a Broadway, la ballerina April (Sofia Carson) torna nella cittadina dove è nata e controvoglia accetta di preparare un gruppo mal assortito di giovani ballerini per un'importante competizione. Quella di Feel the Beeat è una storia di passioni e riscatto, che mette al primo posto il fascino della danza.