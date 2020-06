The Hitman's Wife's Bodyguard: rilasciato il nuovo poster internazionale

News





15/06/2020 |

Diverso tempo fa vi avevamo annunciato la decisione da parte della Lionsgate di posticipare l'arrivo nelle sale di The Hitman’s Wife’s Bodyguard, il sequel di Come Ti Ammazzo il Bodyguard. La pellicola avrebbe dovuto fare capolino nelle sale ad agosto 2020 ma, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, è stata posticipata ad agosto 2021.



Intanto la protagonista femminile del film, Salma Hayek, ha pubblicato tramite la sua pagina ufficiale Instagram ,il primo poster promozionale di questo secondo capitolo.



The Hitman's Wife's Bodyguard vede recitare al suo interno anche Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, già protagonisti del primo film e presenti in primo piano sul poster. Il cast comprende inoltre Frank Grillo, Richard E. Grant, Tom Hopper, Antonio Banderas e Morgan Freeman.



La regia sarà ancora una volta di Patrick Hughes che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Tom O’Connor.



La pellicola segue il protagonista Michael Bryce pronto ad unirsi a Darius e a sua moglie Sonia in una nuova missione sulla Costiera Amalfitana.