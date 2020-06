Matthias Schoenaerts sarà il protagonista del thriller Wildlands

News





15/06/2020 |

Matthias Schoenaerts, attore visto in Panama Papers e Red Sparrow, sarà il protagonista del thriller movie Wildlands. La star interpreterà uno specialista nello smaltimento delle bombe che avrà un'ultima possibilità di redenzione quando sarà mandato in missione in Angola.



Schoenaerts sarà diretto da Kim Mordaunt che nel 2013 ha realizzato il film The Rocket. Lo stesso Mordaunt ha curato la sceneggiatura con John Collee. Le riprese avranno luogo in alcune zone dell'Africa.



Il progetto è stato sviluppato da Mordaunt e da Sylvia Wilczynski della Red Lamp Films con la collaborazione della Screen Australia. Tra i produttori troviamo anche Tom Hardy e Dean Baker tramite la loro Hardy Son & Baker.