Oscar 2021: la cerimonia è stata posticipata ad aprile

News





15/06/2020 |

Ora è ufficiale. Dopo tante voci che raccontavano di un possibile slittamento della notte degli Oscar 2021, ora è arrivata la conferma. La 93esima edizione cinematografica più importante al mondo non si terrà più il prossimo 28 febbraio ma il 25 aprile. La decisione è stata presa, ovviamente, considerando gli effetti dell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.



"Per oltre un secolo, i film hanno giocato un ruolo importante nel confortarci, ispirarci e divertirci durante i momenti più bui. E certamente lo faranno quest'anno. La nostra speranza, nell'ampliare i criteri di ammissibilità e la data di assegnazione dei Premi, è quella di fornire la flessibilità necessaria ai registi per terminare e pubblicare i loro film senza essere penalizzati da un qualcosa che nessuno può controllare". Queste sono state le parole espresse dal presidente dell'Academy David Rubin e dal CEO Dawn Hudson.



"I prossimi Oscar - hanno proseguito - e l'apertura del nostro nuovo museo segneranno un momento storico, riunendo gli appassionati di cinema di tutto il mondo".