Scream: David Arquette parla del film!

16/06/2020 |

Come sappiamo da diversi mesi ormai è entrato in lavorazione un nuovo capitolo della saga Scream. Il progetto non intende abbandonare il lavoro svolto da Wes Craven, regista e creatore dei quattro capitoli, ma non è chiaro ancora se sarà l'ennesimo sequel oppure una sorta di reboot.



Per quanto riguarda la storia, i dettagli della trama non sono stati ancora svelati, quindi non è chiaro a nessuno ciò che i due registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett porteranno nelle sale. E proprio la questione sulla trama della pellicola sembra essere al momento una sorta di segreto impossibile da svelare. Sull'argomento ha scherzato anche David Arquette, attore che ritroveremo nel film nella parte del detective Dewey Riley: "Me lo hanno scritto sul contratto: se dovessi rivelare qualche dettaglio sulla storia, Ghostfaces verrà a prendermi a casa - ha scherzato Arquette ai microfoni di AP -. E' un contratto importante, così non sono sicuro di poter dire qualcosa o di poter parlare del film ma sono entusiasta di far parte di questo e di tornare a lavorare con Kevin Williamson e con questi due incredibili registi".



Arquette è tornato anche sul lavoro svolto nel corso degli anni da Wes Craven: "Mi piacerebbe che qualcuno continuasse a valorizzare l'eredità lasciata da Wes. Per me è stato un mentore, ha avuto una grande influenza".



Il nuovo Scream vede nella squadra degli sceneggiatori anche Guy Busick e James Vanderbilt. Per quanto riguarda il cast Neve Campbell dovrebbe tornare nei panni della protagonista Sidney Prescott.