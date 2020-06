Chris Evans parla di Spider-Man: Mi sarebbe piaciuto interpretarlo

News





16/06/2020 |

Chris Evans è uno di quegli attori che ha scelto di legare una parte della sua carriera cinematografica al mondo dei supereroi dei fumetti. La star, infatti, ha interpretato per la Marvel uno dei suoi personaggi principali, Capitan America, che abbiamo visto non solo nella saga dedicata all'eroe ma anche nel franchise Avengers.

Ma qual è il personaggio dei fumetti più amato da Evans? La risposta l'ha data lo stesso attore a Style, rivelando la sua passione per l'Uomo Ragno: "Spider-Man è stato da sempre il mio eroe. Mi sarebbe piaciuto girare le scene nelle quali dondolo tra gli edifici, saltando da un palazzo all'altro. Però c'è da dire che sono claustrofobia e avrei odiato il fatto di indossare la maschera. Dubito che sarei riuscito ad indossare quel costume per tante ore sul set. Preferisco il costume di Capitan America, credo sia più cool".



Evans si è calato nella parte dell'eroe l'ultima volta nel 2019 quando ha recitato in Avengers: Endgame, ultimo atto della saga. Recentemente lo abbiamo visto anche in Cena con Delitto - Knives Out.