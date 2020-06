Peninsula: ecco il trailer internazionale

News





16/06/2020 |

E' in rete un nuovo trailer internazionale di Peninsula, sequel ufficiale di Train to Busan diretto sempre da Sang-ho Yeon. La clip ci mostra lo scenario apocalittico generato dalla presenza degli zombie che già abbiamo avuto modo di vedere nel primo film.



In questo nuovo capitolo, dunque, ci saranno ancora una volta gli zombi a fare la voce grossa, seguendo il filone della prima pellicola che raccontava di un'infezione dilagante in Corea del Sud. Train to Busan, come spiegava già il titolo, è ambientato su un treno: all'interno dello stesso una donna, rimasta vittima del virus, si trasformerà in zombie generando il panico a bordo.



Non è stata rilasciata la sinossi di Peninsula ma Sang-ho Yeon ha spiegato che questa nuova opera è più grande rispetto alla precedente che "sembrava quasi una pellicola indipendente". "La storia sarà diversa", ha proseguito il regista, ma "l'universo resta lo stesso".



Sang-h Yeoh ha scritto la sceneggiatura con Joo-Suk Park.