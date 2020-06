London: Oscar Isaac sarà il protagonista del film diretto da Ben Stiller

News





16/06/2020 |

Oscar Isaac è stato scritturato per recitare come protagonista in Landed, il film diretto da Ben Stiller. La pellicola, i cui diritti appartengono alla Lionsgate, è basata su una short story scritta da Jo Nesbo. Eric Roth si è occupato di scrivere la sceneggiatura ma i dettagli della stessa non sono stati rivelati.



Isaac e Stiller sono i produttori attraverso le compagnie Mad Gene Media e Red Hour. Tra i produttori troviamo anche Nicky Weinstock. Nesbo sarà invece il produttore esecutivo con Niclas Salomonsson.



Isaac, che ha interpretato Poe Dameron in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ha recitato anche in Dune, film attualmente in post-produzione. Per Stiller, invece, si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa tre anni dopo I sogni segreti di Walter Mitty.