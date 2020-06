Shazam 2: Marta Milans reciterà anche nel sequel

News





16/06/2020 |

Se non cambieranno le carte in tavola nel 2022 uscirà il secondo capitolo di Shazam!, il cinecomic che sarà diretto ancora una volta da David F. Sandberg. Ed il cast è in via di definizione con Zachary Levi pronto ad interpretare nuovamente il protagonista ed i ritorni sicuri di Jack Dylan Grazer e Asher Angel. Ai tre attori, per la serie 'squadra che vince non si cambia', si affiancherà anche Marta Milans pronta a calarsi ancora una volta nella parte di Rosa Vazquez.



E' stata la stessa attrice a confermare la sua presenza nel corso di un'intervista rilasciata a LRM Online: "Ho detto agli sceneggiatori che avrebbero potuto fare quel che volevano con Mama Rosa ma l'obiettivo è quello di darle un mantello. Mama Rosa deve volare. Al di là di questo Mama Rosa sarà comunque nel sequel". Continua dunque a prendere forma il cast del film con ben quattro conferme (oltre a quelle del regista e dello sceneggiatore). Restiamo in attesa ovviamente di tutte le altre novità riguardanti il secondo atto del cinecomic.



Il primo Shazam! è uscito nelle sale lo scorso anno incassando 364 milioni di dollari in tutto il mondo.