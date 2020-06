Emancipation: Will Smith ed Antoine Fuqua lavoreranno al film

News





16/06/2020 |

Antoine Fuqua e Will Smith lavoreranno insieme per realizzare la pellicola dal titolo Emancipation. Il thriller movie sarà basato su fatti realmente accaduto e racconterà la storia di colui che è passato alla storia con il soprannome Peter il Fustigato. L'uomo in questione si chiama Gordon, reso schiavo e celebre per la sua fuga nel 1863 da una piantagione della Louisiana. L'uomo riuscì a guadagnarsi la propria libertà arruolandosi dopo aver raggiunto l'accampamento dell'Unione a Baton Rouge. Il soprannome Peter il Fustigato gli venne dato dopo che le foto della sua schiena, completamente ricoperta dalle cicatrici figlie delle ferite nate a causa delle frustate ricevute durante il periodo della schiavitù, vennero rese note e pubblicate da diversi organi di stampa dell'epoca.



Il film si concentrerà sulla fuga dell'uomo dalla piantagione.



Will Smith produrrà il film con James Lassiter e Jon Mone tramite la Westbrook Studios. Tra i produttori troviamo anche Joey McFarland della McFarland Entertainmen e a Todd Black della Escape Artists. Fuqua sarà anche direttore esecutivo.



Le riprese dovrebbero partire all'inizio del 2021.