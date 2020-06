Naked Singularity: la prima immagine di John Boyega

News





17/06/2020 |

E' stata rilasciata la prima immagine di Naked Singularity, thriller movie che vede protagonisti John Boyega e Olivia Cooke. Nella foto in questione vediamo proprio Boyega che nel film interpreta un avvocato di successo che inizia a mettere in discussione l'intero sistema giudiziario penale dopo aver perso un caso che porta alla sua sospensione dal servizio. L'uomo, dopo aver subito il contraccolpo psicologico derivato proprio dall'evento, in preda alla disperazione verrà trascinato in una rapina da una giovane imputata (Cooke).



Ed Skrein, Bill Skarsgård, Linda Lavin e Tim Blake Nelson sono gli altri attori che ritroviamo nel cast di Naked Singularity. La regia è affidata a Chase Palmer (uno degli sceneggiatori di It), al debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Lo stesso Palmer ha curato la sceneggiatura con David Matthews. Il film è tratto dal libro di Sergio De la Pava.



Tony Ganz, Kevin J. Walsh, Ryan Stowell, P. Jennifer Dana e Ross Jacobson sono i produttori.