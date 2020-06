L'Amore a Domicilio: online la clip Cinque giorni all'esame

News





17/06/2020 |

Se non avete ancora visto L'Amore a Domicilio allora gustatevi questo piccolo antipasto fornito dalla Adler Entertainment che ha rilasciato online una nuova clip. La commedia di Emiliano Corapi, già regista di Sulla Strada di Casa, vede recitare nei panni dei protagonisti Miriam Leone e Simone Liberati. Il cast comprende anche Fabrizio Rongione, Anna Ferruzzo, Antonio Milo, Valeria Perri ed Eleonora Russo.



Il film è disponibile su Amazon Prime Video.



Sinossi di L'Amore a Domicilio:

Sentimentalmente pavido, Renato si è sempre tenuto lontano da relazioni che lo coinvolgessero davvero. Ma quando scopre che Anna, conosciuta per caso, è reclusa agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi andare ai sentimenti sempre temuti. In quella casa, dove è l’unico uomo, è convinto di poter controllare la situazione. In amore, però, non esistono vie sicure e ben presto la situazione si complica