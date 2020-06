Été 85: ecco il trailer internazionale

News





17/06/2020 |

Dopo avervi mostrato il teaser trailer di Été 85, la pellicola di François Ozon, ecco a voi il primo trailer in lingua originale. L'opera a tinte francesi altro non è che una storia d'amore tra adolescenti e racconta di Alexis, un ragazzo di 16 anni, e del suo rapporto con David, un ragazzo più grande di lui. La loro amicizia lascia presagire un'evoluzione sentimentale fin quando non arriverà a distruggere tutti gli equilibri Kate, una ragazza britannica. Il tutto è ambientato nel 1985 in una località della Normandia.



Ozon, che in passato ha diretto film come Nella Casa, Swimming Pool e Giovane e Bella, ha curato anche la sceneggiatura.



Il cast principale comprende Félix Lefebvre, Benjamin Voisin e Philippine Velge e vede al suo interno anche Valeria Bruni Tedeschi.



Eric e Nicolas Altmayer per Mandarin Production si sono occupati della produzione.