La graphic novel Stagione di Caccia diventerà un film

News





17/06/2020 |

Stagione di Caccia, fumetto realizzato da Emiliano Pagani e Bruno Cannucciari, diventerà una pellicola per il cinema e lo farà grazie alla Mastrangelo Cinematografica che si occuperà della produzione. Il progetto è già stato avviato con la regia affidata alla debuttante Giulia Di Battista che con Gloria Kurnik ha realizzato il corto Here Cometh the Moon. La sceneggiatura invece sarà di Antonello Sammito con l'inizio delle riprese che, salvo slittamenti, è stato fissato per la primavera del 2021.



Tra i protagonisti del film troviamo Andrea Pennacchi mentre non sono stati annunciati gli altri attori che prenderanno parte alla pellicola.



Sinossi del fumetto Stagione di Caccia:

Bruno è un esperto cacciatore, la sua preda principale sono i cinghiali, che popolano il bosco ai cui margini vivono, in un casale isolato dal resto della comunità, Giulia, Emma e Tiziana.

Le tre donne, nonostante caratteri molto diversi, sono grandi amiche e gestiscono insieme la loro azienda agricola specializzata in prodotti biologici. Un’attività guardato con scetticismo dagli altri abitanti del borgo, tutti figli e nipoti di cacciatori.

Proprio con Bruno nascono i maggiori contrasti, acuiti da una serie di furti che stanno colpendo le case del paese. I primi indiziati di questi crimini sono gli immigrati che da qualche tempo sono arrivati sul territorio. Ma l’attenzione che viene loro riservata distoglie l’attenzione dal continuo aumento dei cinghiali nel bosco, che inizia a stare loro stretto.