Ewan McGregor sarà il Grillo Parlante nel Pinocchio di Guillermo del Toro

News





17/06/2020 |

Dopo averlo visto interpretare l'adulto Danny Torrance in Doctor Sleep, sequel di Shining, e Maschera Nera in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, Ewan McGregor presterà la voce ad uno dei personaggi più famosi della favola di Pinocchio. L'attore sarà infatti il Grillo Parlante nel film diretto da Guillermo del Toro.



La pellicola, che sarà co-diretta da Mark Gustafson, ha una sceneggiatura scritta dallo stesso del Toro, da Patrick McHale e Matthew Robbins.



L'animation movie vede nel suo cast originale anche Tilda Swinton, Christoph Waltz, Ron Perlman e David Bradley.

L'adattamento cinematografico uscirà nel 2021 ma non è stata rilasciata una data ufficiale.