Desperados: in rete il primo trailer italiano

News





18/06/2020 |

Grazie a Netflix vi presentiamo il primo trailer italiano di Desperados, commedia romantica diretta da LP. Per la regista, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Ellen Rapoport, si tratta del debutto ufficiale dietro la macchina da presa.



Il cast comprende Nasim Pedrad, Sarah Burns, Heather Graham, Robbie Amell, Anna Camp e Lamorne Morris.



L'uscita è prevista sulla piattaforma a partire dal 3 luglio.



Sinossi di Desperados:

Una donna (Nasim Pedrad) in preda al panico si precipita in Messico con le due migliori amiche (Anna Camp e Sarah Burns) per cancellare un'email al vetriolo che ha inviato al suo nuovo ragazzo. Una volta giunte a destinazione, si imbattono nel suo ex (Lamorne Morris), che finisce per rimanere coinvolto nel loro folle piano. Desperados è anche interpretato da Robbie Amell e Heather Graham.