L'Assistente delle Star: in rete la featurette Trova la tua voce

18/06/2020 |

Grazie alla Universal Pictures ecco a voi una featurette in italiano di L'Assistente delle Star, drama movie a tinte musicali della regista Nisha Ganatra. Protagonista del film è Dakota Johnson, star della trilogia di Cinquanta Sfumature, inserita in un cast che comprende anche Tracee Ellis Ross, Bill Pullman, Ice Cube e June Diane Raphael.



La pellicola sarà disponibile in streaming dal 26 giugno.



Sinossi di L'Assistente delle Star:

Ambientato nella sfavillante scena musicale di Los Angeles, arriva la storia di Grace Davis (Tracee Ellis Ross), una superstar che ha saputo portare il suo talento e la sua ambizione alle stelle. Maggie (Dakota Johnson) è l'assistente personale di Grace, sempre oberata e impegnata a sbrigare le sue commissioni, ma non ha mai rinunciato al suo sogno di bambina di diventare una produttrice musicale. Quando il manager di Grace (Ice Cube) le presenta un'opportunità che potrebbe dare una svolta alla sua carriera, lei e Maggie escogitano un piano che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.