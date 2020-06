Neal McDonough reciterà nel thriller movie Red Stone

News





18/06/2020 |

Neal McDonough, attore che ha recitato ultimamente nella serie Project Blue Book di Robert Zemeckis, è stato scritturato per recitare all'interno di Red Stone. Il thriller movie, le cui riprese sono in corso in Texas, sarà diretto da Derek Presley che ha anche curato la sceneggiatura. McDonough, che sarà anche il produttore esecutivo della pellicola, reciterà accanto a Dash Melrose, Michael Cudlitz, Dominic Scott Kay, Jason Douglas, Allie DeBerry e Mike Dopud.



La storia racconta di un uomo di nome Motley (Melrose) in fuga da un signore del crimine chiamato Jed Haywood (Cudlitz). Sulle sue tracce però c'è Boon, scagnozzo di Haywood, che proverà in tutti i modi a rintracciarlo per quella che sembra essere una vera e propria resa dei conti.



Red Stone sarà prodotto da Robert Johnson, Jason Starne ed Austin Williams.