The Paris Trap: Lily James sarà la protagonista del thriller movie di Pablo Trapero

18/06/2020 |

Lily James, la protagonista del live action movie della Disney Cenerentola, sarà la protagonista di un nuovo thriller movie diretto da Pablo Trapero (Il Clan) dal titolo The Paris Trap. L'attrice interpreterà una turista americana in visita a Parigi che rimane vittima di uno scambio di identità. Tenuta prigioniera a seguito di un'operazione del governo, dovrà in tutti modi salvare la propria vita.



Il cast è in via di definizione e presto verranno annunciati i nomi di nuovi attori e attrici che prenderanno parte al progetto le cui riprese partiranno ad inizio 2021. Nel frattempo The Paris Trap verrà presentato ai vari acquirenti durante il Cannes Market.



Daniel Taplitz ha scritto la sceneggiatura che sarà revisionata da Michael Lesslie. Andrew Rona ed Alex Heineman saranno i produttori tramite la loro Picture Company insieme a Studio Canal.