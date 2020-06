Bryce Dallas Howard parla di Jurassic World: Dominion

News





18/06/2020 |

Pochi giorni fa vi abbiamo annunciato che i primi giorni di luglio apriranno le porte al ritorno sul set di Jurassic World: Dominion, la pellicola le cui riprese erano state interrotte a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. I Pinewood Studios, dunque, sono pronti ad ospitare nuovamente la crew seguendo, ovviamente, tutti i protocolli che garantiranno la massima sicurezza.



Di questa situazione ha parlato Bryce Dallas Howard, l'attrice che nel franchise interpreta Claire Dearing: "C'è stata tanta comunicazione in merito - ha spiegato a SiriusXM - e sono andati anche oltre. Se non ci fossimo sentiti al sicuro non saremmo mai tornati al lavoro. Affrontiamo tutto un giorno alla volta e io sono molto grata di avere un lavoro". La Howard ha sottolineato l'importanza della comunicazione: "C'è una comunicazione quotidiana con tutti gli attori. Tutti i membri della crew ripetono: qualsiasi cosa faremo, la faremo in sicurezza, senza giungere a compromessi che potrebbero minare la salute di qualcuno".



La saga di Jurassic Park, nata nel 1993, ha ampliato a partire dal 2015 il suo universo con la trilogia di Jurassic World. La regia è affidata a Colin Trevorrow.



Parlando del cast, all'interno del nuovo film vedremo tornare Chris Pratt e, appunto, Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman. Inoltre faranno capolino anche gli storici protagonisti della trilogia di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.