No Man Of God: Elijah Wood reciterà nel film

18/06/2020

Elijah Wood reciterà all'interno di No Man of God, thriller movie che affronterà la storia del criminale Ted Bundy. L'attore interpreterà un agente dell'FBI.



Ambientato all'interno di una sala interrogatori, il film è basato sulle trascrizioni riguardanti le conversazioni avvenute tra l'analista dell'FBI Bill Hagmaier e Ted Bundy tra il 1984 e il 1989. La pellicola andrà ad esaminare il complesso rapporto che si è generato tra i due durante quel periodo.



La regia è affidata a Amber Sealey mentre C. Robert Cargill ha scritto la sceneggiatura. Elijah Wood, Daniel Noah, Lisa Whalen e Kim Sherman sono i produttori mentre il produttori esecutivi sono Scott Derrickson, Bill Hagmaier, Stacy Jorgensen e Mark Ward.