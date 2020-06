The Chain: Edgar Wright dirigerà l'adattamento cinematografico del romanzo di Adrian McKinty

News





19/06/2020 |

Edgar Wright, regista di Baby Driver - Il genio della fuga, ha trovato l'accordo con la Universal Pictures per dirigere una nuova pellicola. Il regista lavorerà a The Chain, adattamento cinematografico del romanzo di Adrian McKinty. Il progetto è in fase avanzata con Jane Goldman che si occuperà della sceneggiatura e con Eric Fellner e Tim Bevan, della Working Title, Nira Park e Wright della Complete Fiction, e Shane Salerno della The Story Factory nelle vesti di produttori.



The Chain è incentrato su una donna che, per riavere indietro sua figlia undicenne, rapita da uno sconosciuto, dovrà pagare un riscatto e rapire un altro bambino. Sua figlia sarà rilasciata solo quando i genitori della prossima vittima rapiranno un altro bambino.



Non sono stati rilasciati i dettagli riguardanti il cast del film.